Drie keer winnen volstaat voor de titel, maar RWDM-coach Vincent Euvrard bekijkt het wedstrijd per wedstrijd: “Je krijgt niets voor niets, zeker niet tegen Lierse Kempenzonen”

Met een negen op negen is RWDM zeker van de titel in de Challenger Pro League. “Wij zeggen voorlopig echter dat we enkel negentig minuten verwijderd zijn van drie punten”, aldus coach Vincent Euvrard, die beseft dat er tegen Lierse Kempenzonen weer een solide prestatie nodig zal zijn. Even solide als het aangezicht van Jake O’Brien, die na een elleboogstoot tegen SK Beveren alvast de wedstrijdselectie haalde.

“Mijn gevoel over afgelopen wedstrijd is nog steeds niet veranderd, zelfs niet nadat ik die herbekeken en geanalyseerd heb”, aldus Euvrard, die kort na afloop van de wedstrijd vertelde dat de puntendeling tegen Beveren aanvoelde als twee verloren punten. “Ik vind nog altijd dat we geen topprestatie leverden. Verdedigend waren we echter heel solide. Als je bijna niets weggeeft tegen de beste aanval van de reeks die over heel wat power beschikt...”

“In de eerste helft vonden wij niet de juiste flow, maar dat gebeurde wel tegen ploeg die er alles aan deed om het tempo uit de match te halen”, vindt Euvrard. “Na de rust hebben we ons spel teruggevonden en toonden we hoe sterk we kunnen zijn. De statistieken waren dan in ons voordeel. Als je dan ook de statistieken van onze nederlaag in Beveren erbij neemt, blijf ik erbij dat we met één op zes wel heel slecht bedeeld zijn geweest voor onze prestaties tegen de Waaslanders.”

Stapje dichter

Dan maar de volle buit binnenhalen tegen Lierse Kempenzonen. Dat is de Molenbekenaars dit seizoen al drie keer gelukt. Desondanks onderschat Euvrard zijn volgende tegenstander allerminst. “Ze hebben niets meer te winnen of te verliezen, maar ze zullen deze wedstrijd uiteraard willen winnen. Je krijgt niets voor niets. Al zeker niet tegen Lierse Kempenzonen, dat een moeilijk te bekampen ploeg is. Ze slikken veel goals, maar ze maken er ook veel. We zullen er zelf voor moeten zorgen dat onze prestatie goed genoeg is, om zo weer een stapje dichter bij ons einddoel te komen. We zijn heel tevreden over wat we al getoond hebben in deze play-offs, maar dat garandeert niets voor de toekomst. Wij moeten consistent blijven in de komende drie wedstrijden.”

Strijder O’Brien

In de eerste van de drie resterende wedstrijden lijkt Euvrard een beroep te zullen kunnen doen op Jake O’Brien. De 21-jarige sterkhouder in de defensie kwam gehavend uit de titelkraker tegen Beveren na een hard duel met Thierno Barry. De beelden van zijn bebloede aangezicht deden zijn cultstatus zeker geen kwaad. “Jake zal er zaterdag normaal bij zijn, weliswaar met masker. Hij is een echte strijder, getuige het feit dat hij meer dan een helft gespeeld heeft met een jukbeen- en neusfractuur. Het is die mentaliteit die we nodig zullen hebben tegen Lierse Kempenzonen”, aldus Euvrard.