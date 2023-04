Slaat slechterik opnieuw toe in ‘Thuis’? Kijkers gaan met cliffhanger het weekend in

Hij is nog maar net terug ‘Thuis’ of het draait al in de soep. Heeft slechterik Chris alweer toegeslagen in de reeks?

Opgelet als u de aflevering van vanavond nog niet zag, spoilers volgen.

Is dit keer Thilly (Lauren Müller) slachtoffer geworden van de vileine streken van Chris (Danny Timmermans)? Feit is dat Thilly met haar brommer afstevent op een rood licht, maar tot haar grote ontsteltenis merkt ze dat de remmen het niet doen. Meteen een cliffhanger om de kijkers het weekend in te zenden, want overleeft ze het ongeval?

Na een brand, een verdwenen wapen, een schietongeluk, is dit ongeval nu het zoveelste akkefietje op rij. Is dat dan nog toeval te noemen? Zeker nu Chris terug is. Op antwoord is het dus nog even wachten.