Na zeven maanden hunkeren: nu dan eindelijk die eerste zege in de regenboog, Remco Evenepoel?

Met de armen in de lucht over de streep komen in die fameuze regenboogtrui: het is iets waar Remco Evenepoel (23) al het hele jaar naar hunkert. Hij zit nochtans al aan vier zeges in 2023, maar nog nooit droeg hij op die momenten het shirt waar hij zo fier op is. Geen mooier toneel toch dan de aankomststreep van La Doyenne om ook dat af te vinken: winnen in de regenboog.

De ploegentijdrit en het eindklassement in de UAE Tour en twee ritten in de Ronde van Catalonië: gezien het beperkte aantal koersen dat Evenepoel al afwerkte dit jaar, mag zijn oogst zeker gezien worden. Alleen een specifiek persoonlijk doel wist hij nog niet te realiseren. Voor de Ronde van Catalonië, waarin Evenepoel het opnam tegen zijn Giro-concurrent Roglic, sprak hij een aparte ambitie uit. “Ik wil proberen een rit te winnen in de regenboogtrui, zodat ik eindelijk zo’n mooie foto heb.”

Dat eerste lukte, tot twee keer toe zelfs, maar het tweede deel van die wens ging mooi niet door. Evenepoel zette in Spanje de derde rit naar La Molina en de laatste etappe in Barcelona naar zijn hand, maar niet in zijn regenboogshirt. Doordat hij aan de leiding ging in het jongerenklassement, was hij genoodzaakt het wit-gele shirt te dragen dat bij dat nevenklassement hoort.

De jongerentrui in de Ronde van Catalonië is niet mis, maar liever had Evenepoel toch in zijn regenboogtrui gewonnen. — © Getty Images

Enige koers in België?

Ook in de UAE Tour kon hij in de ploegentijdrit zijn regenboogtrui niet aan omdat dit een andere discipline is. Het is ook mooi om zien hoe Evenepoel aan zijn trui van wereldkampioen gehecht is. Voor interviews voor of na de koers trekt hij die vaak over een eventuele leiderstrui aan. Hij aast met andere woorden erg op het moment om hem in al zijn glorie te kunnen tonen bij een overwinning. Hij weet wat hem te doen staat: zondag Pogacar opzijzetten en het is zover.

In de UAE Tour moest hij dan weer vier dagen in de rode leiderstrui koersen. — © Getty Images

Wie Evenepoel trouwens in die mythische outfit in ons land wil zien koersen, kan zondag maar best naar Luik afzakken. Vooralsnog is het de enige wedstrijd op Belgische bodem op zijn agenda. Na la Doyenne gaat de focus uiteraard naar de Giro (6-28/5), waarna hij eind juli voor een derde zege gaat in de Clasica San Sebastian (29/7). Daarna viseert hij de weg- en tijdrit op het WK in Glasgow (6/8 en 11/8). Zijn laatste grote doel moet de Ronde van Lombardije (7/10) worden.

Tussen het WK en die herfstklassieker in Italië gapen wel nog bijna twee maanden waarin er nog geen wedstrijden gepland zijn. In die periode staan onder meer Belgische wedstrijden zoals de Druivenkoers (19/8), de Benelux Tour (23/8-27/8), de GP Jef Scherens (3/9), GP de Wallonie (13/9), Super 8 Classic (16/9) of Binche-Chimay-Binche (3/10) op de kalender. Die kan Evenepoel altijd nog aan zijn schema toevoegen.