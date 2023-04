K3 viert 25ste verjaardag met… vinyl

Zaterdag is Record Store Day, de internationale hoogdag voor vinylliefhebbers. Ook K3 pakt uit met een beperkte uitgave van roze en blauwe platen, ter ere van het zilveren jubileum van de meidengroep.

Voor hun 25ste verjaardag leggen de drie dames eenmalig een verzameling van de grootste K3-hits in de rekken, opgedeeld in twee volumes. Niet enkel met nummers van de huidige bezetting, dus – met Hanne, Marthe en Julia. Ook de vorige drie samenstellingen zijn vertegenwoordigd. Let wel: de ‘limited edition’ blauwe en roze vinyls zijn enkel en alleen te koop op Record Store Day.

Marthe reageert alvast enthousiast. “Met K3 hebben we nu al verschillende gekleurde vinyls uitgebracht. Dit is toch fantastisch om je in verzameling te hebben.” Julia hoopt dat het net zo’n succes gaat worden. “We hopen met deze releases écht iets unieks te bieden aan de fans.”

(debn)