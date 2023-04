De gedetineerden maakten een gat in het hek rond de gevangenis — © ID/ Marc Gysens

Eén dag na de ontsnapping van tien gedetineerden uit de gevangenis van Saint-Hubert, blijven vier van de vluchters spoorloos. Dat is vernomen van het Gevangeniswezen. De tien moeten donderdag een slijpschijf in de handen gekregen hebben waarmee ze een gat in de afsluitingsdraad konden maken. Toen de cipiers het doorhadden, waren ze al weg.