Tesla verhoogt prijzen van Modellen S en X in VS

Autofabrikant Tesla verhoogt in de Verenigde Staten opnieuw de prijzen van hun Model S en Model X. Al liggen de prijzen nog steeds lager dan in het begin van het jaar, toen een reeks prijsverlagingen voor meer interesse moest zorgen. Dat schrijft Reuters.

Tesla verlaagde in de afgelopen maanden meermaals zijn prijzen om meer interesse te wekken bij kopers en hun verkoopvolume op te krikken. De Teslamodellen S en X Plaid staan in de Verenigde Staten nu te koop aan 107.490 dollar. Terwijl dat eerder 104.990 dollar was.

De prijs van een model X ligt nu op 97.490 dollar, ruwweg 2,6 procent hoger dan voordien. Een model S staat te koop aan 87.490, zo’n 2,9 procent meer.

Maar alle vier de modellen zijn nog steeds tussen de 16 en 23 procent goedkoper dan aan het begin van het jaar. Tesla had eerder deze maand de prijzen van beide versies van de Model S en Model X nog met 5.000 dollar verlaagd, slechts dagen nadat het had gemeld dat de leveringen van die voertuigen in januari tot maart met 38% waren gedaald.

Tesla-baas Elon Musk vertelde woensdag dat hij in de huidige economische situatie omzetgroei boven winst zou stellen. Het bedrijf boekte zijn laagste brutomarge in twee jaar en miste de marktramingen, door de prijsdalingen.