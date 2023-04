Leider Thierry Neuville goed op weg om overleden teamgenoot te eren in Rally van Kroatië: “Ik zit op een emotionele rollercoaster”

Vijf seconden, dat is de voorsprong van Thierry Neuville in Kroatië. — © Hyundai Motorsport GmbH / Austral

Dat het niet makkelijk zou worden, dat wist Thierry Neuville op voorhand. Het dodelijke ongeluk van Hyundai-teamgenoot Craig Breen – vorige week tijdens testritten – had diepe sporen nagelaten. Maar rijden zou hij. “Ik zit op een emotionele rollercoaster”, gaf de Oostkantonner voor de start mee. “Maar als ik hier zondag kan winnen, dan zal dat met trots zijn.”

Lang duurde het niet of Neuville zat al in een zetel. Al in de tweede proef moesten Toyota-rijders Ogier en Rovanperä even naar de kant om een lekke band te wisselen. Het tijdverlies was aanzienlijk. Toch bleek Neuville niet optimistisch voor het vervolg.

“Ik kan een pak sneller”, klonk het aan het eind van de voormiddag. “Maar mijn wagen laat me dat voor het ogenblik niet toe.” Zo bleek ook. Zijn voorsprong van 16 tellen op derde Toyota-man Elfyn Evans was aan het eind van de dag herleid tot iets meer dan vijf seconden.

“Een degelijke eerste dag”, besloot Neuville aan het eind van de vrijdagetappe. “Maar makkelijk was het niet. Het wordt niet eenvoudig om die eerste plaats te behouden.”