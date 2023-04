Daar is hij dan. Eindelijk. Nedergedaald van zijn berg, in grote vorm en klaar voor zijn eerste opdracht als wereldkampioen in België. Zondag gaat Remco Evenepoel voor niks minder dan een tweede opeenvolgende zege in Luik-Bastenaken-Luik. Al moet hij wel voorbij één man. Tadej Pogacar. Klopt Evenepoel de Onklopbare?