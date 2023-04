Zegehonger van Tadej Pogacar is nog niet gestild, maar in Luik wacht titelverdediger Evenepoel: “Sprinten tegen Remco? Dat wordt interessant”

Neen, hij is nog niet moe. Tadej Pogacar (24) heeft al een indrukwekkend voorjaar achter de rug (12 zeges in 18 koersdagen!), maar wil als afsluiter zondag ook Luik-Bastenaken-Luik aan zijn lijstje toevoegen. En zich zo nog meer in de geschiedenisboeken fietsen. Alleen: dan moet hij wel voor het eerst voorbij Remco Evenepoel. “Ik hoop dat we allebei een topdag hebben en een mooie strijd kunnen leveren.”

Je bent al van midden februari op topniveau aan het koersen. De concurrentie hoopt dat je stilaan moe wordt.

“Ja, ik ben al een tijdje bezig, maar ik voel mij nog steeds goed, hoor. Na Parijs-Nice focuste ik op de klassiekers en het ging steeds beter. Of ik zondag nog op mijn allerbest zal zijn, dat zullen we dan wel zien. Ook mentaal zit het nog goed, ik ben heel gemotiveerd. Luik is een van de mooiste wedstrijden op de kalender. Hier won ik mijn eerste Monument. Een jaar eerder stond ik al op het podium en ontdekte ik dat ik ook de klassiekers aankon. Ik wil dus graag voor de tweede keer winnen. In theorie lijkt het de voorjaarsklassieker die mij het best moet liggen, net als de Ronde van Vlaanderen. Nog één keer knallen en dan kan ik een rustperiode inbouwen en werken naar nieuwe doelen.”

Je kan na Davide Rebellin (2004) en Philippe Gilbert (2011) de derde renner worden die de drie Ardennenklassiekers wint in één seizoen. Heb je daar woensdag na de Waalse Pijl over gepraat met Gilbert?

“Ik stap veel binnen in zijn fietswinkel in Monaco, de service is er super. We babbelen wel eens en dan voel ik mij enorm vereerd. Hij is een grote naam in het wielrennen, ik ben blij dat ik nog tegen hem heb kunnen koersen. Maar ik heb gehoord dat hij vrijdag met Evenepoel getraind heeft op het parcours. Wellicht heeft hij ervoor gekozen om hem raad te geven. (grijnst) Logisch, Remco blijft een Belg, hè.”

Iedereen verwacht een duel met Evenepoel. Jij ook?

“We hebben nog niet veel tegen elkaar gekoerst. Ik heb enorm veel respect voor hem en het wordt ongetwijfeld een leuke strijd. Ik hoop dat we allebei een topdag hebben. Hij is een van de topfavorieten, maar er zijn nog sterke renners. In zo’n zware race met veel beklimmingen kan veel gebeuren. Ik ga niet alleen Remco in de gaten houden. Hij zal zeker fris zijn, heeft zich prima voorbereid met een hoogtestage. Zijn doel na zondag is de Giro, dat van mij is rusten. (lacht) Maar ik ben wel blij dat hij van de partij is, dat maakt het nog interessanter voor de koersliefhebbers. Hij is een grote renner met veel kwaliteiten. Ik zou graag zijn aerodynamica willen hebben, hij kan ongelooflijk hard rijden op het vlakke.”

Vorig jaar maakte hij het verschil op de laatste driehonderd meter van La Redoute, nu zit dat deel niet in het parcours. Goed voor jou?

“Het zal La Redoute nog belangrijker maken omdat het in combinatie met het klimmetje dat meteen volgt wellicht het zwaarste stuk van de wedstrijd kan worden. De vorige jaren moest je La Redoute helemaal tot boven, maar kon je daarna even rusten. Nu niet. Het verandert toch een beetje de wedstrijd. Het parcours kent hier geen geheimen voor mij, ik weet de namen van de beklimmingen, hoor. Ik heb hier al drie keer gereden en ik verkende nog eens de laatste vijftig kilometer van de finale.”

Iedereen kijkt uit naar een spurt met Evenepoel. Wie wint er dan?

“Ik ga proberen om alleen aan te komen, dat blijft het makkelijkste. Ik heb gemerkt dat Remco best snel is. Dat is nooit eerder opgemerkt omdat hij altijd solo aankwam. (lacht) Of te veel krachten had verspild onderweg. Als we zondag tegen elkaar moeten sprinten, weet ik niet wie zal winnen. Dat wordt zeker interessant. Al besef ik dat ons team de koers zal moeten controleren. We willen de wedstrijd hard maken op de beklimmingen. De finale kan al vroeg exploderen, we zullen zien.”

Er wordt regen voorspeld. Kan dat een rol spelen?

“Tja, ik heb op Milaan-Sanremo en de Waalse Pijl na altijd slecht weer gehad in de voorjaarsklassiekers. In België was het op woensdag na altijd prijs, er kan er wel nog eentje bij in de regen. Het zal de wedstrijd nog zwaarder maken, op zich is dat niet slecht.”

Wat er zondag ook gebeurt, jouw voorjaar kan niet meer stuk.

“Ik heb er enorm van genoten en wil in de toekomst zeker dit programma nog eens afwerken. Of dat dezelfde resultaten gaat opleveren, weet ik niet. Maar dat mag natuurlijk. Die zeges waren onverhoopt, ik had nooit durven dromen dat ik al die mooie klassiekers zou kunnen winnen. Ik stel die overwinningen dit voorjaar gelijk met een Tourzege, ik ben daar heel fier op. Wat als ik toch moet kiezen? Dat is een moeilijke. Wel, laten we afwisselen: het ene jaar win ik de klassiekers en het andere jaar de Tour!”