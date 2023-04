ONZE STERREN. Haalt de wilde frisheid van wereldkampioen Remco Evenepoel het van de power van Tadej Pogacar in Luik-Bastenaken-Luik?

Een tweede keer Tadej Pogacar? Of de tweede symfonie van Remco Evenepoel in Luik? Dat is dé vraag van één miljoen. Eén zaak is wel duidelijk: Remco Evenepoel versus Tadej Pogacar is de ‘match’ van het voorseizoen, de apotheose van een lente die gedomineerd werd door de Sloveen, maar hij treft de wereldkampioen die barst van ambitie om dit man-tot-mangevecht tot een goed einde te brengen.