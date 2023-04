24 april 2022. Voor u en mij een zonnige zondag in april. Voor Quinten Hermans een keerpunt in zijn sportieve carrière. Tot die dag was de Looienaar een veldrijder die zijn limieten aftastte op de weg. Rond de klok van halfvijf veranderde veel: de perceptie, prioriteiten, interesse in zijn persoon en… het loonbriefje.