Belgisch bedrijf onrechtstreeks in de running voor wapenleveringen aan Oekraïne

Geen enkel Belgisch bedrijf uit de wapenindustrie maakt deel uit van de vijftien bedrijven die door de Europese Unie zijn geselecteerd door de volgende gemeenschappelijke aankoop van 155 mm granaten, of zelfs raketten, voor Oekraïne. Eén Belgische onderneming valt wel onder de toeleveringsketen van bepaalde elementen. Dat werd vrijdag vernomen uit Europese hoek. Over welk bedrijf het gaat, wordt niet gepreciseerd.

De 27 EU-lidstaten raakten het een maand geleden eens over een drieledige strategie om Oekraïne te voorzien van artilleriegranaten. Dat moet het land helpen zijn voorraad aan te vullen en zich te verdedigen tegen de Russische agressor.

Het eerste luik, dat nu al loopt, slaat op de dringende levering van materiaal uit de nationale voorraden en op het heroriënteren van lopende bestellingen. Verwacht wordt dat de ministers van Buitenlandse Zaken daarover maandag in Luxemburg een balans opmaken.

Het tweede luik omvat de gemeenschappelijke aankopen. Achttien landen, waaronder België, zijn al in dat project gestapt. Er is echter “een struikelblok dat binnenkort zou opgelost worden”, luidt het. De 27 kwamen immers overeen enkel een beroep te doen op de Europese industrie, maar wat daar precies onder valt, is niet juridisch gedefinieerd. Kan een bedrijf dat weerhouden wordt bijvoorbeeld stukken gebruiken die buiten Europa van de productieband rollen.

Frankrijk heeft de grootste defensie-industrie in de EU en hamert er het hardst op dat de perimeter eerder beperkt blijft. Het reglement van de Europese Vredesfaciliteit, die mee een duit in het zakje doet, sluit in elk geval uit dat materiaal wordt gebruikt van derde landen die belangen hebben die indruisen tegen die van de Europese Unie, brengt een Europese bron ter herinnering.

Het derde en laatste luik moet de productiecapaciteit van de Europese industrie vergroten.

Afgelopen donderdag had de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmitro Koeleba, zich op Twitter nog beklaagd over “de onmogelijkheid van de EU om zijn beslissing over de gemeenschappelijke aankoop van munitie voor Oekraïne in de praktijk te brengen.” “Dit is een test om te zien of de EU over een strategische autonomie beschikt bij het nemen van nieuwe cruciale beslissingen op het vlak van veiligheid. Voor Oekraïne valt de kost van de passiviteit te meten in mensenlevens”, luidde het.

“We begrijpen de druk op Koeleba, maar die tweet geeft de realiteit niet weer van de Europese militaire steun aan Oekraïne. De munitie wordt binnen de termijnen geleverd”, verzekerde een Europese bron vrijdag. De bondgenoten van Oekraïne kwamen vrijdag in Ramstein bijeen om hun militaire hulp aan Kiev te coördineren. Dat zou broeden op een grootschalig tegenoffensief.