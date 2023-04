Minister Dendonder ontslaat nu ook definitief kolonel die veroordeeld werd wegens aanranding

Het gaat om de 51-jarige luitenant-kolonel J.P. Op 12 maart 2020 organiseerde hij een feestje bij de Duitse luchtmachtbasis van Kalken om zijn overplaatsing te vieren. De avond, die bol stond van drank, werd afgesloten met vijf overblijvers waaronder J.P. zelf en een Vlaamse korporaal. Omdat die laatste te veel gedronken had, bood J.P. aan om haar thuis af te zetten. In plaats daarvan reed hij echter naar zijn eigen appartement waar hij seksuele betrekkingen had met de vrouw. Hij werd later schuldig verklaard aan aanranding van de eerbaarheid en kreeg twee jaar met uitstel.

LEES OOK. Toen ze wakker werd, lag ze naakt naast hem in bed: Belgische luitenant-kolonel veroordeeld voor aanranding ondergeschikte

Na zijn veroordeling in 2022 werd hij ook geschorst binnen zijn ambt en het leger startte zelf ook nog een intern onderzoek op naar de feiten. Op basis van die bevindingen zou minister Dedonder nu de beslissing hebben genomen om de man definitief zijn ontslag te geven. Dat meldt Le Soir en wordt bevestigd aan onze redactie. De procedure voor het ontslag is ondertussen opgestart. Als hij dat wenst, krijgt de kolonel de komende weken nog de kans om aan te geven dat hij het niet eens is met die beslissing. De formele besluit kan binnen enkele weken worden verwacht.

“Op dit individuele dossier geven we liever geen commentaar”, zegt Cédric Maes, woordvoerder van minister Dedonder. “Maar de minister is heel duidelijk met dit soort dossiers: binnen ons leger is geen plaats voor racisten, seksisten of extremisten.”