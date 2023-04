Huisarrest van Andrew Tate met dertig dagen verlengd

Tate werd in december 2022 samen met zijn broer Tristan opgepakt in zijn huis in Boekarest. Eind maart besliste het hof van beroep dat de hechtenis van de twee broers omgezet werd in huisarrest.

Er is nog steeds geen aanklacht ingediend tegen de broers of de twee Roemeense medewerkers die samen met hen werden gearresteerd. Ook de twee medewerkers kregen eind maart huisarrest opgelegd. Het is onduidelijk of die ook voor hen verlengd is. Ze moeten in het gebouw waar ze wonen blijven, tenzij ze toestemming van een rechter hebben om het pand te verlaten.

De openbare aanklagers voeren wel een onderzoek naar de broers over mensensmokkel, verkrachting en het vormen van een criminele organisatie om vrouwen seksueel uit te buiten. De 36-jarige Tate en zijn broer ontkennen de beschuldigingen.

Andrew Tate, een voormalig kickbokser, heeft miljoenen volgers op sociale media. Vanwege zijn haatzaaiende opmerkingen richting vrouwen werd hij in het verleden van platforms als Twitter en Instagram verbannen.