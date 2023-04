Zelenski: “Het wordt nu wel tijd om volledig NAVO lidmaatschap te krijgen”

De Oekraïense president Zelenski vindt dat het tijd is voor de NAVO om Oekraïne uit te nodigen om toe te treden tot de westerse militaire alliantie, waarmee hij een grote wens van Kiev voor versneld lidmaatschap nog maar eens herhaalde. Dat meldt CNBC.

Tijdens een gezamenlijke persconferentie in Kiev met NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg, die donderdag een onaangekondigd bezoek bracht aan Kiev, zei Zelenski dat hij was uitgenodigd voor de volgende NAVO-top in juli, maar dat Kiev meer wilde – dat wil zeggen, volledige NAVO top lidmaatschap.

In een ander bericht zei Zelenski dat Kiev er alles aan doet om de verdediging van Oekraïne tegen Russische aanvallen te versterken, aangezien de verwachtingen stijgen over de timing van het langverwachte tegenoffensief van Oekraïne.

De Oekraïense vice-minister van Defensie, Hanna Maliar, zei dat de Oekraïense strijdkrachten al enkele tegenacties uitvoeren.