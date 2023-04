Europese competities verzetten zich tegen uitbreiding WK voor clubs: “De wereld zit niet te wachten op nog meer wedstrijden in clubvoetbal”

“De wereld zit niet te wachten op nog meer wedstrijden in het clubvoetbal”, zo vertelde EL-directeur Claus Thomsen vrijdag tijdens de algemene vergadering in de Tsjechische hoofdstad Praag. “Er is gewoon geen ruimte voor en het is niet goed voor de spelers. De toegevoegde marktwaarde is gering en verlaagt de marktwaardes van de nationale liga’s. Een nieuw toernooi zuigt geld weg bij andere toernooien. FIFA zou zich beter concentreren op de ontwikkeling van het voetbal buiten Europa. We moeten er een duurzaam product van maken en niet alleen maar mikken op eindeloze groei.”

De eerste editie van het WK voor clubs met 32 teams is gepland in 2025, zo maakte FIFA-voorzitter Gianni Infantino tijdens het WK in Qatar bekend. In het nieuwe format zouden er twaalf deelnemers zijn uit Europa, zes uit Zuid-Amerika, vier uit Afrika, Azië en Noord-Amerika, een uit Oceanië en uit het gastland. De Europese topploegen, die zich verenigen in de European Club Association ECA, gingen wel akkoord met de uitbreiding van het WK. Vorige maand sloten zij een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de FIFA, die loopt tot en met 2030.