Zolderse zussen van modelabel Les Soeurs openen pop-upwinkel in hartje Parijs

Modelabel Les Soeurs van de Zolderse zussen Clio, Kay en Julie Hendrickx opent komende maand een pop-upstore in Parijs. Het wordt de negende winkel van Les Soeurs, na vestigingen in onder meer Hasselt en Antwerpen.

Les Soeurs strijkt van 2 tot 29 mei neer in Le Marais, in het centrum van de Franse hoofdstad. “Een droom die werkelijkheid wordt en waar de zussen reeds geruime tijd naartoe werkten”, klinkt het in een persbericht. “De droom werd al enkele jaren geleden uitgesproken en ingepland, maar de covidpandemie stak daar eerder een stokje tussen.”

De zussen Hendrickx willen de komende jaren meerdere internationale pop-ups openen om uit te testen wat het marktpotentieel van hun modelabel is buiten de landsgrenzen. “De ultieme droom van de zussen betreft immers het openen van eigen Les Soeurs-stores in alle hippe Europese modesteden”, luidt het.

Les Soeurs heeft al winkels in Hasselt, Antwerpen, Schilde, Gent, Leuven, Knokke en Maastricht. Hun collectie bestaat uit kleding, juwelen en accessoires die ze op basis van hun persoonlijke smaak ontwerpen en laten produceren. “Hun winkels zijn dan ook een weerspiegeling van hun eigen kleerkast en juwelenkistje.”

