Onze tv-tips: topmuziek, een voormalig dictator en een filmklassieker

La Llorona

Canvas, za, 22.10u

Een ex-dictator wordt berecht, maar het vonnis wordt teruggedraaid. De man die Alzheimer heeft, probeert met zijn gezin zijn leven weer op te pakken. Hij hoort en ziet echter vreemde dingen. Een absoluut meesterwerk. De manier waarop de regisseur het politieke verleden combineert met een ghost story tot een film waarin wordt afgerekend met de patriarchale elite in Guatemala is inventief. (tove)

Born On the 4th Of July

VTM4, zo, 20.35u

Een film van regisseur Oliver Stone waarmee hij furore maakte in 1989. Het verhaal is gebaseerd op het semi-autobiografisch boek van Ron Kovic, die ervan droomt zijn land te dienen. Hij gaat in dienst bij de marine en wordt naar de oorlog in Vietnam gestuurd. Maar daar schiet hij per ongeluk een makker dood. Knappe vertolking van Tom Cruise, die weerwerk krijgt van Willem Dafoe. (tove)

Piano Greats at The BBC

BBC2, za, 21.00u

Anderhalf uur muziek van de bovenste plank. Van pioniers uit vervlogen tijden als Little Richard, Nina Simone en Ray Charles - die de wereld lieten zien dat de nieuwe klanken van pop en rock niet alleen om gitaren draaien - tot moderne maestro’s als Elton John, Lady Gaga en Jools Holland. De beste optredens bij de BBC werden verzameld. Een flinke aanrader voor muziekfans. (tove)