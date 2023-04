BASKETBAL AWARDS. Wie wordt de 65ste Belgische Speler van het Jaar van het Nieuwsblad: Gillet, Loubry of Delalieux?

De trofee van Belgische Speler van het Jaar, voor het eerst uitgereikt in 1959 (winnaar Jef Eygel), van Het Nieuwsblad is één van de oudste sportprijzen in België. De 65ste editie brengt een mooi trio drie van genomineerden voor de Belgische Speler van het Jaar: Pierre-Antoine Gillet (Oostende), Domien Loubry (Kangoeroes Mechelen) en Jonas Delalieux (Limburg United). Gillet won de prestigieuze trofee al in 2015. Belgische Speler van het Jaar (Het Nieuwsblad)

Jonas Delalieux (Limburg United)

Domien Loubry (Kangoeroes Mechelen)

Pierre-Antoine Gillet (Oostende)

Belofte van het Jaar (Het Nieuwsblad)

Siebe Ledegen (Okapi Aalst)

Thijs De Ridder (Antwerp Giants)

Jo Van Buggenhout (Kangoeroes Mechelen)

Coach van het Jaar (BNXT-League)

Kristof Michiels (Kangoeroes Mechelen)

Sam Rotsaert (Spirou Charleroi)

Ivica Skelin (Antwerp Giants)

MVP (alle nationaliteiten, BNXT-League)

Brian Fobbs (Kangoeroes Mechelen)

Breein Tyree (Oostende)

Desonta Bradford (Antwerp Giants)

Referee van het Jaar (BNXT-League)

Renaud Geller

Martin Van Hoye

Nick Van Den Broeck