Dertiger uit Heusden-Zolder stuurt ‘verkrachtingsvideo’ naar slachtoffer

De feiten speelden zich in november 2021 af en begonnen op zijn zachtst gezegd vreemd. “De twee leerden elkaar kennen op een snelwegparking. Hij zag de vrouw op de snelweg achter het stuur alcohol drinken en deed teken om te stoppen.” Op de parking raakten ze aan de praat. De man en de vrouw, bestempeld als labiel en van wie de drie kinderen geplaatst waren, konden het snel met elkaar vinden. Meermaals vlogen ze in drank. Dat deed zij vooral om haar op de klippen gelopen relatie te verdrinken. Zo ook in de nacht van 17 op 18 november 2021. De wodka ging vlotjes naar binnen. De vrouw viel in de zetel op slaap waarna de man seks met haar had. Naar eigen zeggen was het met wederzijdse toestemming.

Dronken

Enkele dagen later kreeg ze een video van een 15-tal seconden toegestuurd waarop de feiten te zien waren. De man zette er nog een tekst bij dat ze van dit geen weet had. “Dat sloeg op de video en niet op de seks”, duidde de verdachte. De procureur zag het anders en betwistte de onderlinge toestemming. “Dus is er sprake van verkrachting. Waarom is ook niet in het politieverhoor verklaard dat de tekst op het filmpje sloeg?” Ook bleek dat de man de vrouw een dag na sekspartij een pak rammel verkocht. De advocaat van het slachtoffer duidde dat de verdachte misbruik had gemaakt van de dronken toestand van de vrouw. “Ze wist niet meer wat er gebeurd was. Toen ze wakker werd lag ze in haar ondergoed in bed. Anders had ze altijd haar pyjama aan. Het slachtoffer deed aangifte bij de politie en liet zich onderzoeken in het ziekenhuis. Er was enkel sprake van een louter vriendschappelijke relatie.” Via haar advocate vroeg de vrouw om 10.000 euro schadevergoeding.

Partnerrelatie

Advocaat Jan Keulen nam het op voor de verdachte en betreurde dat het slachtoffer niet aanwezig was. “Natuurlijk begrijp ik dat ze schroom en angst heeft. Alleen is het jammer dat we haar nu geen vragen kunnen stellen. Uit hun berichten bleek dat er meer sprake was van een partnerrelatie dan van een vriendschappelijke.” Keulen duidde dat op het filmpje dronken seks te zien was. “Langs beide zijden werd er immers veel gedronken.” De raadsman had het over een karaktermoord op zijn cliënt. “Waarom weigerde zij om haar gsm te laten uitlezen? Dit dossier puilt uit van de leugens langs haar zijde.” Keulen betwistte de verkrachting, maar niet het maken van het filmpje. “Ik vraag om een straf met uitstel gekoppeld aan voorwaarden op te leggen zoals een contactverbod of een behandeling voor zijn drankprobleem.” Vonnis op 26 mei.