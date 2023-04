Jarige Van Bommel niet te spreken over het nieuwe aanvangsuur van STVV-Antwerp: “Het is gewoon competitievervalsing”

Mark van Bommel viert zaterdag zijn 46ste verjaardag. Een driepunter in Sint-Truiden zou een toepasselijk geschenk zijn, maar dan mogen zijn spelers nog niet met de bekerfinale van volgende week in hun hoofd zitten. “Of we op kunstgras trainden? Neen, want elk kunstgras is anders.”

De jarige Antwerp-coach had geen Limburgse vlaai bij op zijn wekelijkse persbabbel. Dan maar zondag in Sint-Truiden, waar de pers in het algemeen op lekkers getrakteerd wordt. “Ik ben aan het nadenken hoe ik de taart daar krijg”, lachte Van Bommel. “Tof trouwens dat jullie mijn verjaardag niet vergeten zijn. Wat jullie mij mogen wensen? Een goede gezondheid, dat is het allerbelangrijkste. En veel liefde…” (grijnst)

Anti-kunstgras

STVV uit, dat betekent kunstgras. Van Bommel maakte er zelf een thema van. “Iedere voetballiefhebber wíl natuurgras. In Nederland schreven we enkele jaren geleden met enkele oud-voetballers en trainers een open brief naar de beleidsbepalers om ervoor te zorgen dat er vanaf 2025 in Nederland alléén nog op natuurgras wordt gevoetbald. Dat hoort ook in België zo te zijn.”

© BELGA

Voorlopig blijft Stayen de vreemde eend in de bijt. Toch trainde Antwerp deze week niet op zijn synthetische oefenterrein. “Vanwege de belasting”, legde Van Bommel uit. “Die is anders wanneer je twee dagen op kunstgras traint, dan er alleen een wedstrijd op speelt. Bovendien heb je verschillende soorten kunstgras: rubberkorrels, kurkkorrels, bij sommigen is het beton, doordat de mat al plat is gespeeld, dus ja…” Hoewel Van Bommel een grote tegenstander is, ontpopte hij zich tot een grote kenner. “Mijn zonen, Ruben en Thomas, spelen bij MVV Maastricht op kunstgras, vandaar. De jeugd groeit ermee op, maar het is totaal ander voetbal. Of ik zelf nog op kunstgras speelde? Jawel. En telkens gewonnen, omdat ik natuurlijk een ‘technische’ speler was.” (lacht)

Punt gemaakt, al wilde Van Bommel nog iets anders aankaarten, met name het aangepaste aanvangsuur, van 18u30 naar 13u30. “Het is gewoon competitievervalsing”, klonk de Nederlander logischerwijs streng. “Ons resultaat eerder op de dag zorgt voor een andere dimensie bij de clubs die rondom ons staan. Het maakt niet uit of Antwerp en Sint-Truiden wel of niet voor iets spelen. Álle wedstrijden van de laatste twee speeldagen horen gewoon gelijktijdig door te gaan. En als je het verzet, dan niet een week op voorhand. Wat doet dat met je supporters, denk je? Zonder onze fans zijn we nergens.”

© BELGA

In de luwte

Door de Europese kwartfinales van Union, Anderlecht en AA Gent, én de strijd om de Play-offs/het behoud, kon Antwerp in de luwte toewerken naar de slotspeeldag. “Ik was blij dat ik op die manier minder last had van jullie”, gniffelde Van Bommel. “Neen, met de bekerfinale en de Champions’ Play-offs in aantocht is de logische vraag hoe we iedereen voor die laatste wedstrijd scherp houden? Door zelf scherp te blijven, net als voor de 33 voorgaande competitieduels. Op die tien minuten in Luik na, waar we even de kluts kwijt waren (en Antwerp meteen 3-0 achter stond, red.), vertoonden we nooit een vorm van verslapping. Het individu kende wel een keer een mindere dag, maar dat viel nooit op omdat het team er stond. Ook zondag willen we niet door de ondergrens zakken.” Lukt dat, dan kan Van Bommel mogelijk alsnog trakteren met Limburgse vlaai.