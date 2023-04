Brandstichting in toiletten van Lommels zwembad: minieme schade

Lommel

Bij de politie is vrijdag rond 12.45 uur een melding binnengekomen van een brandstichting in de toiletten van het zwembad. Vermoedelijk baldadige jongeren hadden wc-papier in brand gestoken en in de toiletten gegooid. Het vuur doofde vanzelf. De schade was miniem. De politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen. mm