Jeugdverenigingen kunnen tijdens zomervakantie extra kampvervoer van De Lijn aanvragen

Van 24 juni tot 2 september biedt De Lijn, met steun van de Vlaams overheid, een aangepaste dienst voor erkende jeugdbewegingen die op kamp gaan. Groepen van meer dan 45 personen kunnen extra versterkingsritten reserveren via de website. Kleinere groepen kunnen zonder reservatie gebruikmaken van een gewone buslijn.

Het extra kampvervoer geldt alleen tussen haltes van De Lijn en de verplaatsing mag maximaal vijftig kilometer lang zijn. De dienst is ook uitsluitend bedoeld voor het vervoer van en naar een kampplaats, niet voor daguitstappen tijdens een verblijf. De verplaatsing moet ten minste drie weken op voorhand worden aangevraagd.

Jeugdverenigingen betalen tijdens de zomervakantie het groepstarief van 1,70 euro per reiziger, Dat is ook van toepassing op de bijkomende versterkingsritten. Dat groepsticket is overigens altijd verkrijgbaar voor groepen vanaf tien personen.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters vindt het een uitgelezen kans voor jongeren om kennis te maken met De Lijn. “Jaar na jaar blijft de voordelige formule voor het kampvervoer een succes”, zegt de minister. “In 2022 vervoerde De Lijn maar liefst ruim 28 000 jongeren van en naar hun kamp, goed voor 343 ritten.”