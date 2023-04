Beroep haalt niks uit: Romelu Lukaku blijft één match geschorst na rode kaart en racismerel tegen Juventus

Romelu Lukaku zal de terugwedstrijd van de halve finale van de Coppa Italia definitief missen. De Rode Duivel had in de heenmatch een rode kaart gekregen omdat hij een doelpunt vierde door vlak voor de tribune van de thuissupporters een vinger op zijn mond te leggen. Lukaku bleek racistisch bejegend te zijn, maar moet toch één wedstrijd schorsing uitzitten: het beroep van Inter tegen die beslissing werd afgewezen.

Inter stond 1-0 achter toen het in de slotfase van de heenwedstrijd tegen Juventus een strafschop kreeg. Lukaku zette die om, maar zijn actie vlak voor de neus van de thuisfans werd door ref Davide Massa aanzien als een provocatie. Lukaku kreeg vervolgens een tweede gele kaart, hoewel zijn viering er kwam als reactie op racistische uitlatingen van de thuisfans.

Inter ging in beroep tegen de match schorsing die Lukaku kreeg als gevolg van zijn rode kaart, maar de Nerazzurri komen van een kale kermis thuis. Hun beroep werd afgewezen, waardoor Lukaku volgende week de terugmatch mist. Bij Inter reageerden ze verbolgen. “Het slachtoffer is nu de enige dader geworden”, klinkt het. “We voelen ons genoodzaakt onze verbondenheid en steun aan onze speler te hernieuwen en spreken onze grote droefheid uit over dit feit.”

Frappant detail: Juventus moest aanvankelijk voor één match de Curva Sud - een tribune met zo’n 4.500 zitplaatsen - sluiten na het voorval, maar zag die beslissing wél omgezet worden door het Hof van Beroep. De Oude Dame had beroep aangetekend tegen de gedeeltelijke sluiting van de tribune omdat er volgens de club geen rekening was gehouden met de inspanningen om de fans die Lukaku hadden uitgescholden, te identificeren en te bestraffen.