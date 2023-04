Wie schreef briefje aan Elaine? Kringloopwinkel vindt openhartige boodschap in fotokader

In kringloopwinkel Reset in Genk is opnieuw een mysterieus briefje opgedoken. Nadat eerder een tekstje gericht aan een meisje met de naam Amber in een oude piano werd gevonden , zat nu een boodschap voor een zekere Elaine verstopt in een fotokader. Wie is Elaine en wie schreef dit briefje?

Vorige week kwam een vrouw aankloppen met een fotokadertje dat ze eerder kocht in de kringloopwinkel aan de Bosdel in Genk. Wat bleek? Toen ze het kadertje opende, vond ze een briefje dat verstopt zat achter een oude foto. “Die vrouw wou dat briefje graag terugbezorgen aan de schrijfster, maar wist natuurlijk niet aan wie die fotokader heeft toebehoord”, vertelt Marthe Simons, communicatiemedewerkster bij Reset. “Helaas, dat weten wij ook niet. Grote meubelstukken halen we zelf op. Zo wisten we in januari van dit jaar bijvoorbeeld met vrij grote zekerheid dat onze medewerkers de piano waarin het briefje aan Amber zat, ergens in de buurt van Zutendaal hadden opgepikt. Kleine voorwerpen, zoals fotokaders, die worden binnengebracht, gaan eerst allemaal naar ons centraal magazijn in Heusden-Zolder waar ze worden nagekeken en eventueel hersteld en gereinigd.”

“De fotokader met het briefje voor Elaine is vanuit het magazijn naar Genk gekomen waar het uiteindelijk is verkocht. Maar dat wil niet zeggen dat het hier is binnengebracht, dat kan ook in de kringloopwinkels in Heusden-Zolder, Beverlo, Tessenderlo of Houthalen zijn aangeleverd.”

Geen aanknopingspunt

Levert de inhoud van het briefje misschien een aanwijzing op om de identiteit van Elaine te achterhalen? Ook dat blijkt ijdele hoop. Het briefje begint als volgt: ‘Hey Elaine, ik weet niet hoelang je erover doet om dit fotolijstje open te maken. Misschien een dag, een maand. Of misschien heb ik je al lang niet gesproken. Wie weet lees je dit nooit.’

“Daarna volgt nog een persoonlijke, openhartige boodschap, die maken we liever niet openbaar om de privacy van de betrokkenen niet te schenden”, zegt Marthe Simons. “Maar die boodschap levert geen enkel aanknopingspunt op. Het is een vrouwengeschrift, netjes neergepend, vermoedelijk door een jong iemand, maar geen kind. Het lijkt op een boodschap voor een vriendin of een misschien zelfs een geliefde, die elkaar lang niet meer hebben gezien of die uit elkaar zijn. Wie het briefje schreef, is een raadsel. De tekst eindigt met ‘Liefs, mij’ en drie hartjes.”

Amber, het meisje van het briefje in de piano, werd begin dit jaar na een oproep via de kanalen van HBvL gevonden. Nu hoopt kringloopwinkel Reset ook Elaine of de schrijfster van het briefje te traceren. “Maar het wordt een stuk moeilijker, want dit keer hebben we geen enkel aanknopingspunt”, zucht Marthe Simons. “Toch hopen we de mooie woorden te kunnen bezorgen aan de rechtmatige eigenares.”

De schrijfster van het briefje of Elaine kan contact opnemen met Kringloopwinkel Reset, Bosdel 36, 3600 Genk, tel. 089/36.43.45. Mailen kan ook: marthe.simons@vzwreset.be.