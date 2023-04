Sporting Hasselt stelt nieuwe coach aan en die heeft grootse plannen met de club

Hoe kan je stemmen? Stem hier mee voor de Beste Club van Limburg Stemmen kan alleen via de app Open of download de gratis HBVL-nieuwsapp Ga naar Meer en klik op Wedstrijden en acties Stem mee en maak kans op 2.500 euro voor uw voetbalclub en een iPhone 13 voor uzelf Meestemmen kan van 18/04 t.e.m. 01/05/2023

Lunenburg speelde in een ver verleden (seizoen 2010-2011) nog voor Sporting Hasselt en heeft grootste plannen met de club.

“Ik speelde nog met de huidige trainer Davy Sroka en ook in de entourage zie ik heel wat bekende gezichten. Hasselt hoort in eerste nationale thuis. Misschien geraken ze er dit seizoen al, maar anders wordt dat zeker het hoofddoel voor volgend seizoen. Deze club en stad moeten ambitie tonen. Sporting Hasselt is een klinkende naam, die opnieuw moet aansluiten met de successen uit het verleden. Daar wil ik mijn steentje toe bijdragen. Dat ga ik doen door keihard te werken en vol passie elke dag met mijn trainersjob in de weer te zijn. Maar eerst wil ik nog in schoonheid afscheid nemen van Achel”, aldus Lunenburg.