KVM-coach Steven Defour positief over terugkeer Mrabti: “Hopelijk sluit Kerim volgende week aan”

De hoopgevende prestatie tegen AA Gent heeft de manschappen van Steven Defour weer wat vertrouwen gegeven. “De mentaliteit was al veel beter. Dan weet je ook dat dat wel in orde komt, maar we hebben nog steeds een goede prestatie nodig tegen Anderlecht”, legde de trainer van KV Mechelen meteen de focus op de laatste competitiewedstrijd van het seizoen. Defour gaf verder ook nog een update over de geblesseerde Kerim Mrabti. En die klonk eerder positief.

De tegenstander van zondag moest donderdag nog de tenen uitkuisen om de halve finales van de Conference League te bereiken. “Jammer voor het Belgisch voetbal dat ze het niet gehaald hebben,” leefde Defour mee met zijn ex-club, “maar ik ben ook niet ontevreden dat ze nog eens verlengingen hebben gespeeld. Het blijft wel jammer voor Anderlecht dat ze de geen halve finale hebben gehaald in Europa. Ik heb gekeken tegen AZ, ze hadden het meteen moeilijk. Ze begonnen gewoon slecht. Na de 2-0 was er nog geen paniek, maar de uiteindelijke afloop is wel jammer.”

Ook in de competitie is het voor de Brusselaars alles of niets zondag. Maar op de hulp van Defour moeten ze niet rekenen. “Daar ben ik niet mee bezig (grijnst). Ik moet ervoor zorgen dat mijn ploeg klaar is voor zondag om opnieuw een goede prestatie af te leveren richting de zondag daarop. Het vervolg van de competitie boeit mij eerlijk gezegd niet veel. Ik ben meer bezig met volgend seizoen op vlak van transfers. We hebben werk genoeg. Ik zit een keer per week samen met Tim (Matthys, red.) en de staf om op de hoogte te blijven van de lopende transferdossiers. Of die dossiers mij tevreden stemmen? Zolang ze bij plan A blijven wel, ja (lacht).”

© Isosport

Mrabti op schema

Ondertussen is sterkhouder Mrabti (tegen OHL uitgevallen met een knieblessure, red.) nog steeds bezig aan een race tegen de klok om de bekerfinale te halen. “En die klok tikt voort, hè”, pikt Defour in. “Idealiter zou Kerim volgende week woensdag aansluiten. Als dat lukt, zie ik weinig problemen richting de bekerfinale. Anders zal het nog elke dag een kaarsje branden zijn. Het blijft ook afwachten hoe hij zal reageren na een groepstraining”, aldus een eerder positieve Defour.

Bolingoli (pubalgie) zal er tegen Anderlecht toch nog niet bij zijn. “Ik zou hem een kwartiertje kunnen laten meedoen, maar dat vond ik niet opportuun. Dan werkt hij beter een weekje langer en is hij klaar voor de finale.” Bijker (kuit) zit op schema op volgende week aan te sluiten. Soelle Soelle (quadriceps) zal niet fit geraken voor de bekerfinale.