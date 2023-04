GEMEENTERAAD. Negatief advies voor Ruimtepact 2040: As vraagt om rekening te houden met kleine gemeenten

As

Toeristische uitkijktoren: De uitkijktoren kan vanaf nu gehuurd worden voor de organisatie van publiek toegankelijke evenementen. Een belangrijk uitgangspunt in functie van het toeristische principe is dat de uitkijktoren tijdens de georganiseerde activiteit zowel voor de inwoner als voor de toevallige passant steeds zonder enige voorwaarden toegankelijk moet zijn. Bijgevolg zijn alleen evenementen met een publiek openbaar karakter en niet gebonden aan een inkomtarief mogelijk.

Nieuw terrasreglement voor horeca: Omdat steeds meer horecazaken hun terras als uitbreiding van hun drank- of eetgelegenheid zien en deze terrassen ook niet meer uitsluitend in het zomerseizoen gebruikt worden, was er nood aan een hedendaags terrasreglement waarin de mogelijkheden van terrassen op openbaar domein duidelijk staan omschreven. Met het nieuwe terrasreglement wil de gemeente As aan de noden van de horecasector tegemoetkomen en tegelijkertijd de situatie leefbaar houden voor haar inwoners. Het gaat om een tijdelijke ingebruikname van het openbare domein en geen fysieke uitbreiding van de horecazaak of een verworven recht.

Negatief advies voor Ruimtepact 2040: De provincie Limburg werkt aan het ‘Ruimtepact 2040’, een nieuw provinciaal ruimtebeleidsplan voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling richting 2040. Op 10 december 2021 formuleerde het college van burgemeester en schepenen van de gemeente As al een negatief advies. Vooralsnog werd met de bezwaren van de gemeente As geen rekening gehouden. Het vertrekpunt in het ontwerp van het Ruimtepact 2040 is nog steeds dat er in de toekomst maximaal moet worden gebouwd in omgevingen met een hoog voorzieningenniveau. Dat heeft tot gevolg dat de goed uitgeruste kernen als een magneet op de omliggende gebieden werken en dat de errond gelegen gebieden verhoudingsgewijs minder ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. Concreet wil dat zeggen dat de nabijheid van gemeente As bij centrumstad Genk ervoor zorgt dat er maar beperkte uitbreidingsmogelijkheden zijn op het gebied van wonen en de daarmee gepaard gaande groeimogelijkheden. De gemeente As pleit er dan nog steeds voor om bovenstaande basisveronderstelling te herzien en meer rekening te houden met de eigenheid van kleine gemeenten gelegen naast grote steden in het algemeen, en de situatie van de gemeente As in het bijzonder. De gemeenteraad gaf daarom een negatief advies aan de directie omgeving en ruimtelijke planning van de provincie Limburg.