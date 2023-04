Toni Leistner maakt rentree voor afscheidsmatch bij STVV: “Ik heb genoten van mijn periode in België”

In zijn beginmaanden als Kanarie kreeg Toni Leistner heel wat kritiek te slikken. Maar de sterke centrale verdediger liet zich niet uit zijn lood slaan en ontpopte zich tot defensieve leider. Zondag omstreeks 15.30 uur komt er een eind aan dat hoofdstuk. “Ik heb genoten van mijn periode in België”, sprak de Duitser op de persconferentie. “Het niveau in deze competitie is goed, ik vergelijk het graag met de Championship in Engeland. Ook daar vind je goede ploegen en wordt er veel fysieke strijd geleverd.”

Leistner kijkt tevreden terug op de afgelopen twee seizoenen. “Toen ik hier arriveerde hoorde ik van overal dat STVV een degradatiekandidaat was, maar uiteindelijk hebben we twee seizoenen op rij voor een plek in de play-offs gestreden. Dan is de conclusie dat we het niet slecht hebben gedaan. Ergens is het jammer dat we die play-offs telkens net niet gehaald hebben, maar over het algemeen is het gevoel positief. We bleven altijd ver van de gevarenzone.”

© Isosport

Hoogtepunt in Genk

Over wat zijn mooiste herinnering was, moet de bonkige verdediger niet lang nadenken. “We hebben vele mooie momenten beleefd, maar de 0-1-overwinning op Genk in mijn eerste seizoen blijft me het meeste bij. Dat was a good fight. Ook de 0-0 van dit seizoen was een knap resultaat tegen misschien wel de beste ploeg in deze competitie.”

© Dick Demey

Het contract van de 32-jarige Leistner loopt straks af. Waar zijn toekomst ligt, weet hij nog niet te zeggen. “Ik concentreer me eerst op mijn laatste wedstrijd voor STVV. Daarna ga ik met mijn familie genieten van wat vakantie en pas dan zal ik een beslissing nemen over mijn toekomst. Ik ben altijd gespaard gebleven van zware blessures. Daarom denk ik dat ik nog wel een jaartje of twee-drie eraan kan vastknopen. Hopelijk denken geïnteresseerde clubs er ook zo over.”

Zondag wordt op Stayen de meest verdienstelijke speler van het jaar verkozen. Leistner is één van de kandidaten om met die prijs aan de haal te gaan, maar hij maakt zich geen illusies: “Zulke titels gaan meestal naar offensieve spelers. Gianni Bruno zou die onderscheiding ook verdienen. Hij heeft de helft van onze doelpunten gemaakt. Dan ben je een verdienstelijke speler (lacht).”