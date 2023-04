Wordt Vincent Kompany de nieuwe coach van Chelsea? “Hij is één van de vier namen op hun shortlist”

Vincent Kompany zou nadrukkelijk in beeld zijn bij Chelsea om daar de nieuwe coach te worden. Dat bericht Sky Sports vrijdag. Kompany, die sinds dit seizoen aan de slag is bij tweedeklasser Burnley en daar op indrukwekkende wijze de promotie afdwong, zou samen met nog drie andere namen op de shortlist van The Blues staan.

Chelsea maakt een op zijn zachtst gezegd woelig seizoen mee. De club werd deze week uitgeschakeld in de Champions League, in de eigen Premier League staat het pas elfde (!) en met Thomas Tuchel en Graham Potter werden dit seizoen al twee coaches de laan uitgestuurd. Momenteel vervult clubicoon Frank Lampard de rol van interim-coach, maar Chelsea is bezig met de opvolging.

Volgens Sky Sports heeft de Londense club een shortlist van vier namen die het als de nieuwe coach zou willen. Daarop staat ook de naam van Vincent Kompany, die dit seizoen na drie wisselvallige jaren bij Anderlecht indruk maakte als coach van tweedeklasser Burnley. Kompany en zijn team werkten een sterk seizoen af en zijn al even zeker van de promotie naar de Premier League.

Behalve Kompany zouden ook Julian Nagelsmann - nog maar pas ontslagen bij Bayern München - en Mauricio Pochettino op de radar van Chelsea staan. De vierde naam is niet bekend, maar is iemand die volgens Sky Sports “graag gezien en gerespecteerd” is bij Chelsea.