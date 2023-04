Paul Gheysens krijgt zijn zin: minister Demir levert dan toch vergunning af voor nieuw golfterrein

Zoals verwacht: Paul Gheysens krijgt een omgevingsvergunning voor een tweede golf in Knokke-Heist. In augustus vorig jaar weigerde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) nog, maar het project komt nu tegemoet aan enkele pijnpunten. Naast een golfterrein met 18 holes komen ook een groot hotel, een congrescentrum én 1.350 parkeerplaatsen.

Het nieuws over de omgevingsvergunning hing al even in de lucht. Midden maart raakte bekend dat Knokke Hippique, dat jaarlijks doorgaat op de site waar het golfterrein komt, een jaartje overslaat. Het gaat om terreinen langs de Nieuwstraat. “Mogelijk wordt die vergunning binnen enkele weken afgeleverd, dan is het de bedoeling om zo snel mogelijk te bouwen aan die nieuwe golf”, klonk het toen bij het gemeentebestuur.

En kijk: die vergunning is nu binnen. Zuhal Demir (N-VA), minister van Omgeving, gaf vrijdag groen licht voor een eco-golfterrein met 18 holes, een executive parcours van negen holes en een clubhuis met een driving range op een terrein van 120 hectare. Daarnaast komt er ook een golfhotel met 150 kamers en 200 luxesuites tot 300 vierkante meter, een congrescentrum van 6.000 vierkante meter, 1.350 parkeerplaatsen en een pand met een 90-tal flats voor de werknemers van het complex.

“Fan of geen fan: dat doet er niet toe”

In augustus stootte de aanvraag van Gheysens eerst nog op een njet van Demir. Het project zou het open zicht van de polders toen belemmerd hebben. Maar er werd bijgestuurd. De ophogingen van de terreinen werden met ongeveer drie meter verlaagd om de impact in het landschap te verkleinen. Er is nu ook een aanvraag voor het kappen van bomen, het aanpassen van kleine landschapselementen en het dempen van bepaalde poelen.

Ook voor een private gracht is er nu een oplossing gevonden. “Of ik nu fan ben van dit project of niet, doet er weinig toe”, reageert minister Demir. “Het is wél mijn verantwoordelijkheid om aanvragen op hun inhoud te beoordelen. De voorliggende aanvraag lijkt tegemoet te komen aan de kritieken uit de eerdere weigering en de geldende bouwvoorschriften. Bijgevolg lever ik de omgevingsvergunning af.” Ook nu is er weliswaar nog enig voorbehoud: een beroepsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen blijft mogelijk.

De omgevingsvergunning bevat meer dan 80 bladzijden met in totaal 47 gedetailleerde en strikte voorwaarden. Zo wordt elke vorm van permanente bewoning, residentie, tweede verblijf of vakantiewoning in het hotel door Demir uitdrukkelijk verboden. Er geldt ook een verbod op pesticiden binnen zes meter van grachten en waterlopen, alsook voor het onderhoud van paden en parkings. En last but not least: binnen de vijf jaar moet Gheysens ook 20 hectare extra bos realiseren in Vlaanderen, bovenop de reeds opgestarte bebossing van het stadsrandbos. Dat zal hem worst wezen: de bouw van een tweede golf in Knokke-Heist kan éindelijk beginnen.