Beringen/Hasselt/Heusden-Zolder/Houthalen-Helchteren/Leopoldsburg

Het Suikerfeest zorgde vrijdag voor heel wat lege schoolbanken in Limburg. In sommige scholen was zelfs 80 procent van de leerlingen er niet. Maar met een briefje van de ouders zijn deze leerlingen gewettigd afwezig. “Echt nieuwe leerstof geven, doen we niet.”