Simon Carr wint slotrit Tour of the Alps, Tao Geoghegan Hart ziet leidersplaats niet meer in gevaar komen en is eindwinnaar

Simon Carr heeft de vijfde en laatste etappe van de Tour of the Alps gewonnen. De Brit van EF Education-EasyPost was de sterkste van een grote kopgroep: hij reed weg op de laatste klim van de dag en kwam solo aan in Bruneck. Tao Geoghegan Hart zag zijn leiderstrui niet meer in gevaar komen.

De Ronde van de Alpen werd afgesloten met een etappe van 144 kilometer tussen Cavalese en Brunico, met de finish in de vallei na twee stevige beklimmingen onderweg. Opnieuw een kans voor de vluchters. Een groep van 23 renners, zonder Belgen en zonder gevaarlijke renners voor het klassement, ging naar de leiding en mocht het uitvechten voor de overwinning. Op de laatste beklimming van de dag bleek de Franse Brit Simon Carr daar veruit de sterkste. Op de finish had hij 53 seconden voorsprong op zijn Duitse ploegmaat Georg Steinhauser en de Italiaan Matteo Fabbro.

Hevige strijd voor de eindzege kwam er niet meer. Na dubbele ritwinst tijdens de eerste twee dagen van de Ronde van de Alpen heeft oud-Girowinnaar Tao Geoghegan Hart in het eindklassement respectievelijk 22 en 28 seconden voorsprong op de nummers 2 en 3, zijn landgenoot Hugh Carthy en de Australiër Jack Haig. Geoghegan Hart, in volle voorbereiding op de Ronde van Italië, is de opvolger van de Fransman Romain Bardet, de eindwinnaar van vorig jaar in de Ronde van de Alpen. Bardet kwam deze keer niet aan het vertrek.

Beste Belg Laurens De Plus, die de hele week veel werk opknapte in dienst van kopman Geoghegan Hart, is negentiende in het eindklassement. De Rus Aleksandr Vlasov, het nummer 7 in de stand, ging niet meer van start in de slotetappe, om naar België af te reizen voor Luik-Bastenaken-Luik.