DERDE AFDELING. Pelt gehavend aan de aftrap in derby, valt het doek voor KVK Beringen?

Op de voorlaatste speeldag staan met Wezel - ASV Geel en Houtvenne - KVK Wellen twee topwedstrijden met oog op de titel op het programma. Wezel, met coach Wim Mennes aan het roer, heeft de beste kaarten want als het wint van Geel is het kampioen. Termien (thuis tegen Pelt) moet de drie punten thuis houden wil het nog een waterkansje op de titel behouden. Beringen kan - mits winst tegen Witgoor Dessel - een gouden zaak doen in de strijd om degradatie. Schoonbeek-Beverst - Betekom is een duel in de buik van het klassement. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in derde afdeling VV B van dit weekend. (gsb/gesi/jmu/krth)