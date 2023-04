TWEEDE AFDELING. Sp. Hasselt strikt nieuwe coach, Bocholt kan weer rekenen op ‘papa Brulmans’

Vier speeldagen voor het einde van de competitie heeft Sporting Hasselt (naar rode lantaarn Beerschot B) Benny Lunenburg aangesteld als nieuwe coach voor volgend seizoen. Leider Hades speelt een ‘risicomatch’ tegen Racing Mechelen. Belisia kan maar best punten pakken in Mechelen wil het tot de laatste speeldag strijden voor de titel. Bocholt en Tongeren spelen voor eigen volk tegen respectievelijk Cappellen en Lille. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in tweede afdeling VV B van dit weekend. (matr/rusm/edst/jfz/frba)