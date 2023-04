KRC Genk-coach Wouter Vrancken: “Onlangs nog telefoontje gehad van Paul Onuachu”

De leidersplaats bij de start van de play-offs en dus zekerheid over Europees voetbal. Dat is zondagavond voor Genk de inzet van de slotmatch in Charleroi, dat zelf nog bikkelt voor een stek in de Europe Play-offs. “De ideale voorbereiding op wat nog komt”, aldus Wouter Vrancken.

Eerder dit seizoen orakelde de Genkse coach dat de eerste plaats hem pas zou bezighouden op het einde van het seizoen. “Omdat de landstitel de logische doelstelling is, als je in de play-offs zit”, steekt hij van wal. “Maar, eerlijk is eerlijk, nu we al zo lang op kop staan, zou ik de reguliere competitie ook graag afsluiten met de leidersplaats. Gewoon omdat de jongens dat verdienen. Het zou hun terechte beloning zijn. Het zou zonde zijn als dat niet lukt.”

Scorebordanalyses

Vrancken werd een week geleden op zijn wenken bediend door die spelers. Ondanks de afwezigheid van Muñoz, Cuesta en Heynen peuzelden zij Anderlecht in een ijzersterke tweede helft op met huid en haar. Knap. Voor wie er nog aan twijfelde: Racing heeft een uitstekende bank. Maar daarbij toch deze bedenking. Moeten we die prestatie na de afgang van paars-wit in Alkmaar niet in een ander perspectief plaatsen?

“Dat doen wij intern al heel het seizoen”, aldus Vrancken. “Ik lees vaak analyses van zogenaamde specialisten, die puur gebaseerd zijn op de resultaten. Zonder enige kennis van de interne keuken. Kortom, scorebordanalyses. Dat hebben wij naar onze spelers toe nooit gedaan. Het is niet omdat je eens een paar keer verliest, dat alles dan plots slecht is. Natuurlijk waren er mindere momenten in de loop van het seizoen. Maar ik durf toch stellen dat wij het in 95% van onze wedstrijden goed hebben gedaan tussen beide rechthoeken. In de zestien hadden wij nog iets klinischer mogen zijn. Maar een probleem hebben wij daar nooit van gemaakt. Ook dat hele gezever over het gemis van Paul Onuachu vond ik onzinnig. Daar is een heel spel rond gemaakt. Alsof er bij Genk niet meer over Onuachu gesproken mag worden. De realiteit is simpel: het is normaal dat je iemand mist die 18 doelpunten heeft gemaakt. Maar is dat een probleem? Neen. Wij denken niet in problemen, wel in oplossingen. Ik kan je trouwens meegeven dat Paul mij onlangs nog heeft gebeld. Of hij spijt heeft van zijn overgang naar Engeland? Daar hebben wij het niet over gehad. Hij wilde gewoon weten hoe het hier ging met de jongens. Een typisch Onuachu-telefoontje. Op zijn eigen schuchtere wijze.”

Ideale aanloop

Over naar het Zwarte Land. Het Stade du Pays de Charleroi. Daar moet het voor de Limburgers gebeuren. Een stevige brok, want de thuisploeg zal voor elke morzel grond knokken. Felice Mazzu zal zijn spelers, met in het achterhoofd zijn mislukte avonturen bij Anderlecht en Genk, op scherp zetten. Temeer omdat voor hen play-off op het spel staat.

“Dat besef ik”, besluit Vrancken. “Het is ginds voor niemand gemakkelijk en dat zal nu niet anders zijn. Charleroi is sinds Nieuwjaar één van de betere ploegen. Er zit veel kwaliteit in. Met in alle geledingen uitstekende spelers. Genre Ilaimaharitra, Koffi, Zorgane, … Ik zei een maand geleden al dat de slotfase van de reguliere competitie voor ons de ideale aanloop was naar de play-offs. Dat blijft zo. Hopelijk belonen we onszelf. Dat verdienen we.”

Cuesta out

Afsluiten, doen we met de situatie in de ziekenboeg. Carlos Cuesta trainde nog niet, is dus zeker out. Muñoz, Sor en Arokodare trainden wel deels mee met de groep. Afwachten wie van hen voldoende fit zal geraken. Voor Arokodare zit er in het beste geval een korte invalbeurt in. Maar het kan ook zijn dat hij nog een week gespaard wordt. Kapitein Bryan Heynen keert terug na schorsing.