Stefanos Tsitsipas staat voor het eerst sinds Australian Open nog eens in een halve finale

Stefanos Tsitsipas (ATP 5) heeft zich bij de laatste vier geschaard op het ATP 500-toernooi in Barcelona. De Griek, het tweede reekshoofd, versloeg de Australiër Alex de Minaur (ATP 19) met 6-4 en 6-2. Het is voor Tistispas zijn eerste halve finale sinds de Australian Open in januari. In Miami en Indian Wells had hij geklaagd over een schouderblessure die hij toeschreef aan de nieuwe ballen op het circuit, maar die lijkt verleden tijd.