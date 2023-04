Einde van maandenlange prijsdalingen: elektriciteit opnieuw duurder

Wie in april een nieuw energiecontract afsloot, betaalt gemiddeld opnieuw meer voor elektriciteit dan vorige maand. Zo blijkt uit berekeningen van de Vreg, de Vlaamse energieregulator.

Een doorsnee gezin dat in maart een nieuw contract aanging, betaalt gemiddeld zo’n 1.334 euro voor een jaarverbruik elektriciteit. Voor april is dat gemiddeld 1.379 euro. Dat is op jaarbasis 45 euro meer, of een stijging van bijna 4 procent. Met die stijging van de elektriciteitsprijs komt een einde aan maandenlange forse prijsdalingen op de energiemarkt.

Gas

Wie in april een nieuw jaarcontract voor gas afsloot, zag de prijs daarvan wél nog dalen, in vergelijking met vorige maand. Maar ook daar lijken de forse prijsdalingen tot het verleden te behoren: een gemiddeld jaarcontract gas voor een doorsnee gezin ging van 1.715 in maart naar 1.650 euro in april, een daling met (slechts) zo’n 4 procent. De voorbije maanden waren er voor gas immers nog prijsdalingen van meer dan 10 procent tot zelfs 20 procent.

Een jaarlijks energiecontract - zowel voor gas als elektriciteit - kost nu gemiddeld zo’n 3.029 euro, volgens de berekeningen van de Vreg. In maart was dat nog 3.049 euro, 20 euro meer. Concreet? Je maandelijks voorschot voor gas en elektriciteit komt in april op zo’n 252 euro, tegen 254 in maart.

LEES OOK. Truiens echtpaar zit al anderhalf jaar lang zonder energieleverancier

Nog prijsstijgingen op komst?

Of we na maanden van forse prijsdalingen weer vertrokken zijn voor forse prijsstijgingen, in het zicht van de komende winter? Energie-onderzoeker Joannes Laveyne (UGent) vermoedt van niet: “Dat de prijs van elektriciteit weer een klein beetje stijgt, heeft mogelijk te maken met extra onzekerheid over de beschikbaarheid van de Franse kerncentrales, waar recent een aantal nieuwe problemen zijn ontdekt.”

En de prijs van gas? Ook daar ziet hij geen nieuwe prijsexplosies, “onder meer doordat alle waarnemers het erover eens zijn dat we deze winter voldoende gas beschikbaar zullen hebben. Anderzijds vermijden we dat tekort door heel veel LNG-gas te importeren, wat fors duurder is dan pijpleidinggas, waardoor een verdere daling van de energieprijs - bijvoorbeeld naar het niveau van voor corona - de komende maanden niet realistisch is. Het prijsniveau van vandaag zal nog een tijdje de nieuwe realiteit blijven.”

Of we dan nooit meer teruggaan naar jaarlijkse energiefacturen van rond de 2.000 à 2.500 euro, zoals voor corona? “De komende 2 jaar is dat niet realistisch. Anderzijds wordt er nu aan een razend tempo geïnvesteerd in energie-infrastructuur, denk aan nieuwe LNG-tankers. Wanneer die infrastructuur over enkele jaren begint te renderen, zijn verdere prijsdalingen dan misschien wel realistisch.”