Björn Soenens deelt update uit ziekenhuis: “Longtumor is verwijderd”

Zeker tot juni zal Björn Soenens, Amerika-correspondent voor de VRT, out zijn door longkanker. Dat bericht heeft hij zelf gedeeld op zijn sociale media drie weken geleden. Vrijdag is er een nieuwe update gevolgd, dit keer vanuit het ziekenhuisbed, want Soenens is net onder het mes geweest. “De longtumor is verwijderd”, schrijft hij bij de foto.

“Ik dank al die fantastische mensen van het UZ Gent: de oncoloog, de longspecialisten, de uitstekende chirurgen, de dag- en nachtverplegers, het keukenpersoneel, de kinesisten, de anesthesisten en de pijnpomp en de nodige zuurstof. Ik ben heel dankbaar voor al die prachtige zorg en zorgverleners. Ze verdienen groot applaus, elke dag. Nu begint mijn herstel ná de operatie. Eerst in het UZ, daarna in de thuisomgeving.”

Vorige week sprak hij op Radio 2 over zijn ziekteproces en hoe hij ermee omgaat. “Doodgaan hoort erbij, maar ik ben er nog niet klaar voor”, klonk het daar. “Laat dat duidelijk zijn. Kanker krijgen is zeer confronterend. Je kijkt de eindigheid recht in de ogen. Ik begrijp de boodschap: man, neem jezelf toch niet zo ernstig. Man, je hoeft even niet relevant te zijn. Of Amerika-expert of wat dan ook. Björn is nu lichaam geworden. Björn is nu, arm, aan het infuus met een tumor op de rechterlong. Toen ik deze week een PET-scan kreeg met contrastvloeistof en radioactieve suiker in mijn bloed gespoten kreeg, toen ik de mond moest sperren voor een bronchoscopie, was ik totaal en alleen maar lichaam. Alleen maar lichaam.”

“Ik moest en ik moet er mij bij neerleggen”, klinkt het verder. “Ik ben als lichaam naar de garage gebracht. De keuring laat me even niet door. Eerlijk, het doet me nog liever leven. Ik slaag er totaal niet in om ook maar één moment van bitterheid of woede te voelen. Dit is gewoon het leven zoals het is. Er is in feite niets gezonder dan dat, dan even de tijd stop te zetten en even de oogkleppen van het leven af te zetten. Intussen, wees lief voor elkaar, zolang het kan.”