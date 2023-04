Bernd Hollerbach voor zijn afscheidswedstrijd tegen Antwerp: “Ik heb het maximale eruit gehaald”

Na twee seizoenen en 67 officiële wedstrijden komt er zondag een einde aan het huwelijk tussen Bernd Hollerbach en STVV. De Duitser liet eind vorig jaar al weten dat hij zijn aflopende verbintenis niet zou verlengen. “Ik kijk tevreden terug op mijn tijd in Sint-Truiden”, aldus Hollerbach, die zondag terugkeert na twee speeldagen schorsing. “Toen ik hier toekwam, was STVV een club op zoek naar stabiliteit, met veel trainerswissels en het degradatiespook dat om de hoek loerde. Mijn taak was om stabiliteit te brengen en ik denk dat ik daarin geslaagd ben. Ik heb het maximale eruit gehaald. Op twee seizoenen tijd pakten we 93 punten, aan jullie om te oordelen of ik het goed heb gedaan.”

© BELGA

Met de komst van Antwerp krijgt Hollerbach zondagmiddag een mooie opponent over de vloer om zijn geel-blauwe hoofdstuk af te sluiten. Antwerp moet puntenverlies vermijden om in het spoor van Genk en Union te blijven, voor STVV staat er niets meer op het spel. De Kanaries gooiden vorige week immers hun laatste strohalm op een play-off 2-ticket te grabbel bij Cercle Brugge. “Ik was toen niet happy met de prestatie en dat hebben de spelers geweten”, aldus Hollerbach. “Ik denk dat mijn woorden zijn aangekomen. Ik heb het gevoel dat iedereen het seizoen wil afsluiten met een goed resultaat tegen een sterke tegenstander.”

© Isosport

Sterk in alle linies

Hollerbach schat de troepen van Mark van Bommel erg hoog in. “Antwerp ging dit seizoen twee keer winnen op het veld van Genk, dat zegt genoeg”, aldus Hollerbach. “Ik zet hen naast Union en Genk bij de drie titelkandidaten. In alle linies is dit een sterk elftal. Ze beschikken over veel voetballend vermogen, maar ze kunnen achteraan ook de boel dichtgooien. Antwerp heeft de sterkste defensie van de reeks, gestuurd door de ervaring van Toby Alderweireld en Jean Butez. Ik ken Jean nog van mijn tijd in Moeskroen. Hij is een topkeeper en een echte winnaar.”

Een strijd van David tegen Goliath dus, zo omschrijft de STVV-coach het. Dat neemt niet weg dat de Duitser er alles aan wil doen om nog een laatste keer te stunten. “Dat is het mooie van voetbal: ook de underdog kan winnen. Ik verwacht een heel gemotiveerd elftal aan de aftrap. Veel jongens spelen hun laatste wedstrijd voor Sint-Truiden. Zij willen allemaal spelen en dit hoofdstuk in schoonheid afsluiten. Het maakt mijn keuzes als coach er niet gemakkelijker op.”

© Dick Demey

Zonder Boya, met Leistner

Hollerbach kan in zijn laatste wedstrijd niet rekenen op Frank Boya. De Kameroener mag niet aantreden tegen Antwerp, de club die hem uitleent aan STVV. Toni Leistner keert dan weer terug uit blessure, ook Gianni Bruno is speelklaar na hinder aan de enkel. Taichi Hara is twijfelachtig, de Japanner ligt al drie dagen ziek in bed.