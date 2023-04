Belgisch juwelenmerk brengt collectie uit met moedermelk

Om de geboorte van je kindje te vieren of om afscheid te nemen van de periode dat je borstvoeding gaf: met TITI wil juwelenmerk Elisa Lee bijdragen tot het moederschap. En dat doen ze door halskettingen en armbanden op de markt te brengen met een bedeltje in de vorm van een borst.

Leuk detail: in het bedeltje, dat bestaat uit goud of glas, zit je eigen moedermelk. “We vragen om de moedermelk gedroogd aan te leveren”, staat in het persbericht. “Dat gedroogd moedermelkpoeder verwerken wij dan in jouw juweel. Hoe je thuis precies te werk gaat, leggen we stap voor stap uit in een video op de website.”

De collectie is beschikbaar op de website van Elisa Lee. Voor een halsketting met een gouden én een glazen boobie betaal je zo’n 1.200 à 1.450 euro.