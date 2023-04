Yassin Gueroui en Sam Valcke: “Het is nu de eerste keer dat we niet naar andere uitslagen moeten kijken.” — © Dick Demey

Is derde keer de goede keer voor Patro? Winst in de topper tegen Fr. Borains of eenzelfde resultaat als nummer vier La Louvière betekent promotie naar 1B. Logisch dus dat dit onze match van het weekend is, die zaterdag (20.00u) rechtstreeks te volgen is (met livebeelden) op www.hbvl.be.