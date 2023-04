Giedo Wysmans uit Diepenbeek is gefascineerd door de verhalen van de gebroeders Grimm en... de wolf

Giedo Wysmans is schooldirecteur op rust. Toen de 200ste verjaardag van het eerste sprookje van de gebroeders Grimm in 2013 werd gevierd, maakte hij daarvan in basisschool Het Paleis één van de jaarthema’s. “En dus ging ik ook zelf, startend vanaf quasi nul, op zoek naar boeken. De belangstelling groeide zodanig dat we zelfs een vakantie hebben geïnvesteerd in allerlei bezoeken op de ‘Grimmroute’ in Duitsland. Van Kassel tot Bremerhaven zijn er daar heel wat mooie plekjes die refereren naar de broers Grimm. Het verbaasde me dan ook niet echt dat zelfs het Diepenbeekse reisbureau De Zigeuner plots een ‘Grimmroute’ in het aanbod opnam. De gebroeders zijn immers wereldberoemd. Hun verhalen gingen me steeds meer boeien. Overal waar we kwamen, zocht ik nieuwe, Nederlandstalige boeken maar ook informatie en andere verhalen over hen. Ik heb ontdekt dat in die 200 jaar al heel wat gesleuteld is aan hun verhalen. Hun leukste verhaal? ‘Mannetjes in het bos’, dat gaat over de Alvermannetjes, erg typisch Diepenbeeks ook.”

Zuivering

“We bezochten markten, boekenverkopen, bibliotheken en ga zo maar door”, gaat Giedo Wysmans verder. “Intussen heb ik meer dan 50 boeken van de gebroeders Grimm. Omdat ik me bewust beperk tot het Nederlands, is het oudste daarvan uit 1922. Van Grimm zelf vind ik voorlopig geen oudere boeken, wellicht konden te weinig mensen al echt lezen om ze hier te verkopen. En in die jaren werden verhalen uiteindelijk meer verteld dan gelezen. Door de jaren heen zie je echt een evolutie. De sprookjes worden herschreven, gruwel en erotiek gaan er onder invloed van de katholieke kerk uit. Die ‘zuivering’ en de invoering van gekleurde tekeningen, zorgt niet alleen voor andere teksten maar ook voor een kindvriendelijkere benadering. Zo wordt de wolf zelfs vermenselijkt en gaat hij na een broek, zelfs een compleet pak, inclusief hoed dragen.”

Wolfs

“Nu we in onze contreien ook steeds vaker weer wolven op bezoek krijgen, gaat mijn aandacht ook daar naartoe”, knikt Wysmans. “In combinatie met de Grimm-sprookjes levert dat aardig wat verhalen op. Denk maar aan ‘Roodkapje’, ‘De wolf en de zeven geitjes’ of ‘Hans en Grietje’ om de bekendste te noemen. En dan zie je vaak dat de wolf daar niet te best uitkomt. Daarom heb ik specifiek over de wolf een voorstelling gemaakt, ook op maat van Diepenbeek. Hadden we hier een wolf of weerwolf? Ik denk het niet. Maar mensen met de familienaam Wolfs hadden we wel. Ik probeer de betekenis achter de wolf-verhalen te achterhalen. Is de wolf altijd de slechterik? Ik heb alvast één verhaal waarin dat niet het geval is. Al loopt het eerlijk gezegd ook vreemd af. Eigenlijk ben ik een avond lang, op ludieke wijze, de advocaat van de wolf, beginnend met het verhaal ‘De wolf en de kraanvogel van fabeldichter Aesopus. Dat heb ik een Diepenbeekss draai gegeven en vertaald als ‘De Wollef en de Knienekraan’. De rest van de avond verloopt quasi helemaal in het Algemeen Nederlands.”

Het verhalentheater ‘Bang van de boze wolf’ vindt plaats op 29 april om 20.15 uur in De Plak. Kaarten kosten 5 euro en zijn te koop bij de dienst Vrije Tijd van Diepenbeek.

Dirk Jacobs