Briljante Luca Brecel vat met 9-7-voorsprong slotsessie aan tegen Mark Williams

Luca Brecel gaat vrijdagavond om 20 uur op het WK snooker de slotsessie van zijn achtste finale tegen Mark Williams in met een 9-7-voorsprong. De eerste speler die de kaap van dertien frames rondt, staat dinsdag en woensdag in de kwartfinales tegenover titelverdediger Ronnie O’Sullivan of de Iraniër Hossein Vafaei.

De vrijdag startte een beetje zoals de donderdag. Mark Williams (WR 8) toonde zich net iets scherper dan Luca Brecel (WR 10) en pakte de eerste twee frames van de dag. Vooral dat tweede frame deed pijn, nadat Brecel bij 45 op weg naar framewinst net iets te makkelijk een rode bal miste.

Maar net als in de eerste sessie reageerde Brecel als een topper. Potte hij toen één century, dan maakte hij er nu twee op rij (113 en 100) om de stand weer gelijk te trekken: 6-6. Opnieuw was Williams van zijn melk en dit keer kreeg hij een stevige tik. Een briljante Brecel strafte elk foutje af, ging opnieuw geen lastige pot uit de weg en pakte maar liefst… vijf frames op rij. In frame zestien leek zelfs de 10-6 in de maak. Maar Brecels break stokte bij 51 en zijn ervaren tegenstrever, die in het Crucible op zoek is naar een vierde wereldtitel, krabbelde met bravoure recht om met een knappe 81-clearance tot 9-7 te milderen.

Wordt dus vervolgd om 20 uur.

Luca Brecel-Mark Williams 9-7 (tussenstand, best of 25). Framescores: 20-94(68), 6-99(55), 112(103)-10, 9-120(113), 72-52, 68-8, 57(50)-1, 32-68, 26-70(62), 45-83(53), 113(113)-4, 111(100)-0, 89(66)-1, 60-49, 80(80)-12, 51(51)-82(81).

(mg)