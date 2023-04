Al 20 jaar niet meer gezien, nu duikt ‘uitgestorven’ leeuw weer op in Tsjaad

De leeuw zou in Tsjaad uitgestorven zijn, maar is toch weer gespot. — © Wildlife Conservation Society

Er werd gedacht dat leeuwen uitgestorven waren in Tsjaad, maar in februari is er toch een leeuwin in het nationaal park Sena Oura gevonden. Dat meldt een team van natuurbehouders.

Een team van natuurbehouders van de Tsjaadse overheid en de Wildlife Conservation Society (WSC) deelde donderdag beelden van de leeuwin, maar het dier was al op 22 februari gespot door een wildcamera. Dat is erg bijzonder, want het is sinds 2004 geleden dat er nog een leeuw in het park werd gezien. In 2014 werden leeuwen in het Afrikaanse land door de International Union for Conservation of Nature zelfs als uitgestorven verklaard.

“De foto laat een erg gezonde volwassen leeuwin zien en ik weet zeker dat ze niet alleen is”, zegt Luke Hunter, uitvoerend directeur van het ‘grote katten’-programma van de WCS tegen de BBC. “Het is een goed teken, want gezonde vrouwtjes zijn de basis van leeuwenpopulaties en ze leggen geen grote afstanden af: ze wonen in gebieden waar prooien zijn en waar ze hun welpen veilig kunnen laten opgroeien.”

Populaties herstellen weer

Volgens Hunter is de aanwezigheid van de leeuwin ook een teken dat de leeuwenpopulatie in een naastgelegen nationaal park in Kameroen herstelt. “Deze regio kende meer dan een decennium geleden een periode van genadeloze georganiseerde stroperijen, maar heeft sindsdien geprofiteerd van veel inzet van de overheden van Kameroen en Tsjaad om de natuur te behouden”, zegt hij. “Dit heeft gezorgd voor een beter bescherming van nationale parken en ook dat dierenpopulaties weer beginnen te herstellen.”

In het wild leven er volgens Hunter nog 22.000 tot 24.000 leeuwen. De meeste leeuwen vallen onder de categorie van zuidelijke leeuwen, die voorkomen in het oosten en zuiden van Afrika. Met de noordelijke leeuwensoort die in west- en centraal-afrika leven gaat het dan weer niet goed. “Er zijn minder dan 1.000 noordelijke leeuwen”, zegt Hunter. “Zij zijn enorm bedreigd en kostbaar.”