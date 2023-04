Moeten Kamerleden extra pensioen terugbetalen? “Geloof en vertrouwen in politici totaal verdwenen”

De afgelopen weken konden jullie veelvuldig lezen over de pensioenschandalen in de Kamer en het Vlaams Parlement. Zij hadden het zichzelf namelijk mogelijk gemaakt om extra pensioen te verdienen en zo het wettelijke plafond van 7.800 euro te overschrijden. Dat onze lezers deze feiten afkeuren, is een retorische vraag. Maar vinden ze ook dat de volksvertegenwoordigers hun extra pensioen moeten terugbetalen?

“Wie is de gewone burger, behalve degene die het gelag moet betalen via belastingen?” Lezer Romain

Een schande

De resultaten van onze bevraging spreken voor zich: zo een negentig procent van onze respondenten is van mening dat de extra vergaarde pensioenen moeten worden terugbetaald. “Een schande. Zij moeten het voorbeeld geven. Sommige mensen werken zich kapot voor 1600 euro en zij graaien maar”, schrijft een van hen.

“Er zijn zo veel mensen die met het minimumpensioen moeten toekomen - en de politici hebben al zo veel voordelen dat het esthetisch niet correct is dat ze blijven graaien uit de pensioenkast - laat hun pensioen uittellen zoals het privépensioen, dan krijgen ze nog te veel voor hun werk”, merkt Lieve op.

Ook de lezers die niet van mening zijn dat de bonussen moeten worden terugbetaald, keuren de acties van de volksvertegenwoordigers af. “Het was gestemd in het parlement. Vraag is echter of dat wel ethisch is. Ik beslis immers ook niet zelf over hoeveel mijn pensioen zal bedragen”, laat Claude ons weten.

Gegeven is gegeven

“Moreel en ethisch is mijn antwoord altijd ja op deze vraag, maar wet is wet. En gedane zaken nemen geen keer in deze. Vanaf nu nooit meer, zou ik zeggen”, vindt Gert. Anderen gaan dan weer iets korter door de bocht. “Gegeven is gegeven”, schrijft Zoltan. “De wet kan niet met terugkerende kracht worden toegepast”, is Herbert van mening.

Anderen zijn dan weer verontwaardigd dat feiten als deze konden gebeuren in de eerste plaats. “Als de gewone burger zijn eigen loon niet kan verhogen of een bonus toekennen, zouden deze heren en dames dat ook niet zomaar aan zichzelf moeten kunnen toekennen. Maar wie is de gewone burger, behalve degene die het gelag moet betalen via belastingen?”, antwoordt Romain op onze vraag.

Sommige respondenten hebben gewoonweg geen vertrouwen meer in de Vlaamse politici. “Het is gemakkelijk om jezelf een bonus toe te kennen als de controle daarop gebeurt door dezelfde mensen. Door dit misbruik is mijn geloof en vertrouwen in politici totaal verdwenen. Ik zal er aan denken bij de komende verkiezingen”, laat Luc ons weten.