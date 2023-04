Amadou Onana blikt tevreden terug op eerste jaar in de Premier League: “Ik kan nog beter”

Amadou Onana versierde vorige zomer zijn droomtransfer van Lille naar Everton. De 21-jarige middenvelder groeide in zijn eerste jaar in de Premier League meteen uit tot een van de absolute sterkhouders bij The Toffees. Zijn sterke prestaties leverden hem ook een basisplaats op bij de Rode Duivels. Ondanks zijn steile opmars is Onana ervan overtuigd dat hij nog beter kan, zo zegt hij op de clubwebsite.

“Eén ding is zeker: jullie hebben het eindproduct nog niet gezien”, aldus een zelfverzekerde Amadou Onana in een interview op de clubwebsite van Everton. “Ik denk dat ik aan een vrij goed seizoen bezig ben, maar ik kan nog beter. Daar ben ik me heel goed van bewust en ik werk dan ook heel hard aan mezelf om mijn maximale potentieel te bereiken.”

Onana speelde vorig seizoen nog bij het Franse Lille en voelt dat er een groot verschil is tussen de Ligue 1 en de Premier League. “Het is een andere ervaring dan in andere landen waar ik al heb gespeeld”, zo legt de Rode Duivel uit. “De mensen hier leven voor het voetbal. Ze eten, slapen en denken constant aan voetbal. Ook de media hebben het er altijd over. Ik luister er niet echt naar, maar je voelt wel die druk.”

Amadou Onana kwam vorig weekend niet in actie in de verloren competitiewedstrijd van Everton tegen Fulham. De Rode Duivel kampte met een liesblessure, maar kon deze week de training alweer hervatten. Of hij zaterdag ook kan meespelen in de uitwedstrijd tegen Crystal Palace is nog niet zeker. “Amadou heeft in de loop van de week progressie gemaakt, maar we zullen zien hoe hij zich zaterdag voelt”, zo vertelde coach Sean Dyche op de persconferentie van donderdag.

Er staan Everton enkele cruciale weken te wachten. Met nog zeven competitiewedstrijden te gaan staan The Toffees zeventiende in de stand met 27 punten. Dat zijn er evenveel als Nottingham Forest, dat door een slechter doelsaldo op een degradatieplaats staat.