Skelet van T-rex op veiling in Zürich voor bijna 5 miljoen euro gekocht door... Fernand Huts

De veiling vond vorige week plaats en aanvankelijk bleef de koper anoniem. Het skelet zou voor een tentoonstelling in Antwerpen moeten dienen. Tot Huts zijn cultuurcentrum (Boerentoren, nvdr) klaar is, gaat het skelet wellicht naar een museum in bruikleen.

De stichting van Huts betaalde 5,6 miljoen euro (inclusief de commissie voor het veilinghuis). Het skelet is 1,6 bij 3,9 meter en bestaat uit botten van drie verschillende dieren die tussen 2008 en 2013 werden opgegraven in de Amerikaanse staten Montana en Wyoming. De helft van alle botten is origineel materiaal. De T.rex leefde meer dan 65 miljoen jaar geleden in wat nu de Verenigde Staten is.

Trinity zou pas het derde T. rex-skelet zijn dat ooit is geveild. Het werd de afgelopen weken tentoongesteld in Zürich voor zowat 35.000 bezoekers.