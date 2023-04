Drie rijstroken versperd door ongeval op Brusselse buitenring in Wemmel

Kort voor 12 uur zijn daar vier voertuigen op elkaar ingereden, maar het is niet duidelijk of daarbij gewonden gevallen zijn. Plaatselijk is enkel de pechstrook nog vrij, en dat zorgt voor een file die reikt tot in Sint-Stevens-Woluwe.

Het Verkeerscentrum raadt dan ook aan de omgeving te vermijden en om te rijden via de binnenring.