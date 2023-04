VIERDE PROVINCIALE. Trainer stapt op in 4A, derby’s bij de vleet in 4C en twee kampioenen gekend?

Achel B kroonde zich vorig weekend tot kampioen in 4C, Zonhoven B (4A) en Borgloon (4B) kunnen dit weekend de titel in hun reeks pakken. — © Dick Demey

Zonhoven B (4A) en Borgloon (4B) kunnen de titel pakken, een ‘salonremise’ in de derby tegen Halveweg volstaat daarvoor zelfs voor United. In 4A nam Bokrijk-coach Wouters ontslag, in 4C is het derby-time en in 4D werkt de kampioen een burenduel af. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in vierde provinciale van dit weekend en vergeet ook zeker niet om op jouw club als ‘Beste Club van Limburg’ te stemmen. (kj/dg/bs/bsa)